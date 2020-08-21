Главный санврач Бурятии: «Ожидаем возможное сочетание коронавируса и гриппа»

- ОРВИ и грипп – более привычные нам вирусы. Но в этом году сезон простудных заболеваний будет особенным. Мы ожидаем раннее начало сезона и возможное сочетание коронавируса и гриппа. В связи с этим, прививка от гриппа как никогда необходима, - заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев.







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