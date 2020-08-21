Главный санврач Бурятии: «Ожидаем возможное сочетание коронавируса и гриппа»

В Бурятии скоро начинается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сегодня, 21 августа, в республику поступила первая партия взрослой вакцины. Объявлен старт традиционной прививочной кампании против гриппа.
- ОРВИ и грипп – более привычные нам вирусы. Но в этом году сезон простудных заболеваний будет особенным. Мы ожидаем раннее начало сезона и возможное сочетание коронавируса и гриппа. В связи с этим, прививка от гриппа как никогда необходима, - заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии – главный санитарный врач Сергей Ханхареев.
В последние годы в республике прививалось более 50% населения – более 500 тысяч человек. Это позволяло сформировать достаточный коллективный иммунитет и тем самым избегать широкого распространения гриппа среди нашего населения.
- А сегодня это очень важно. В этом году нам необходимо привить почти 600 тысяч наших граждан, - сказал Сергей Ханхареев.
Он отметил, что эффективность вакцинации доказана неоднократно: «Вакцинация – это лучшее и самое эффективное средство защиты от инфекций. Ничего лучше еще не придумано».
Главный санитарный врач Бурятии призвал жителей поставить прививку от гриппа.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 августа общее число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4800 (+35 за сутки).