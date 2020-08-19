В Иркутске накрыли интернет-магазин по сбыту наркотиков

Гашиш распространяли через закладки
Иркутские полицейские при силовой поддержке спецназа «Гром» задержали организаторов интернет-магазин по продаже наркотиков с помощью Telegram.
По версии полицейских, 22 и 24-летние жители Свердловского района Иркутска использовали популярный мессенжер, как платформу для переписки с наркоманами. Гашиш для клиентов прятали в закладках, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе обысков следователи изъяли больше 20 свёртков с веществом растительного происхождения, банковские карты, сотовые телефоны. Помимо этого, обнаружены деньги, предположительно, добытые преступным путём, а также 11 готовых закладок.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Один из подозреваемых заключен под стражу, второй отправлен под домашний арест.
фото - ГУ МВД по Иркутской области
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