За сутки скончался ещё один больной с COVID-19
В Иркутской области число случаев заболевания коронавирусом за сутки увеличилось на 105 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 15 880 человек, сообщили сегодня в оперштабе.
На сегодняшний день госпитализировано 735 человек, из них 37 тяжёлых больных. 1754 человека проходят лечение амбулаторно.
За всё время выздоровело 13 333 человек, в том числе 207 накануне. Скончались 178 человек, один из них умер накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 19 августа в Бурятии 4731 случай заражения COVID-19. Выписались из больниц 4072 человека, умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 315 больных. На амбулаторном лечении находятся 297 пациентов.
Число заражений коронавирусом в Иркутской области приближается 16 тысячам
Происшествия, Фото:
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