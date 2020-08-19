За сутки от COVID-19 выздоровели в два раза больше людей, чем заразились
По информации управления Роспотребнадзора, 19 августа в Бурятии зарегистрирован 4731 случай заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 2665.
За сутки коронавирус выявили ещё у 32 человек. Темпы заражения не растут и не снижаются: накануне суточный прирост был +36 заражённых, а до этого +33, +30, +34, +29, +30, +32.
Из 32 новых случаев COVID-19: девять человек обратились к врачам с признаками ОРВИ, остальные – контактные лица с другими ранее установленными больными коронавирусом.
86% пациентов уже успешно завершили лечение. Выздоровели 4072 человека. В том числе накануне вылечились сразу 63 пациента.
Умерли с начала пандемии 47 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована два дня – скончалась 55-летняя женщина.
На сегодня лежат в стационарах республики 315 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 297 пациентов с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей за сутки выросло с 25 до 30. Их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 15 тяжёлых взрослых пациентов (столько же было накануне), из них на ИВЛ – четверо.
- В Бурятии для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 802 койки, занято – 335, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 315, свободно 467 коек. Занятость коечного фонда составляет 41,8%, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц больных составляет 966 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», для жителей Бурятии старше 65 лет открыли санаторно-курортные организации.
В конце прошлой недели глава Бурятии Алексей Цыденов обещал, что поставит себе российскую вакцину от коронавируса, а также это сделает его семья.
Также Алексей Цыденов разъяснил подходы к снятию ограничительных мероприятий и почему пока не разрешено работать бассейнам и кинотеатрам.
Число случаев коронавируса в Бурятии перевалило за 4700
Происшествия, Фото:
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