Также ему пришлось прятаться от медведицы
В Баяндаевском районе Иркутской области успешно завершена четырёхдневная операция по розыску 49-летнего мужчины, который заблудился в тайге. Сторож лесоделяны в восьми километрах от села Байша отправился пешком в село Половинка, однако через сутки он так и не пришёл в назначенное место, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Вскоре к прочёсыванию леса, помимо полиции, подключились спасатели, волонтёры, работники лесничества.
На четвёртый день мужчина был найден живым. Как выяснилось, потеряв необходимые ориентиры, сторож ушёл на 15 км в другую сторону.
- Четыре дня я питался ягодами, грибами, ночевал в лесу возле костра. Видел медведицу с медвежатами, быстренько спрятался за большое бревно и ждал, когда уйдут, - рассказал мужчина после спасения.
Кроме того, сторож потерял обувь, был крайне уставшим и голодным.
В первую очередь полицейские накормили человека, а затем передали благодарным родственникам.
Житель Иркутской области четыре дня плутал по тайге без обуви
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