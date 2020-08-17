Житель Иркутской области четыре дня плутал по тайге без обуви

Также ему пришлось прятаться от медведицы



В Баяндаевском районе Иркутской области успешно завершена четырёхдневная операция по розыску 49-летнего мужчины, который заблудился в тайге. Сторож лесоделяны в восьми километрах от села Байша отправился пешком в село Половинка, однако через сутки он так и не пришёл в назначенное место, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Вскоре к прочёсыванию леса, помимо полиции, подключились спасатели, волонтёры, работники лесничества.



На четвёртый день мужчина был найден живым. Как выяснилось, потеряв необходимые ориентиры, сторож ушёл на 15 км в другую сторону.



- Четыре дня я питался ягодами, грибами, ночевал в лесу возле костра. Видел медведицу с медвежатами, быстренько спрятался за большое бревно и ждал, когда уйдут, - рассказал мужчина после спасения.



Кроме того, сторож потерял обувь, был крайне уставшим и голодным.

В первую очередь полицейские накормили человека, а затем передали благодарным родственникам.

