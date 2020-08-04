Во время масочных рейдов выявили ряд нарушений
30 июля сотрудники Роспотребнадзора, полицейские и присоединившиеся к ним волонтёры штаба #Мывместе провели масочный рейд в торговых центрах Улан-Удэ. По итогам рейда был выявлены ряд нарушений, рассказали в пресс-службе ОНФ по Бурятии. В их числе: отсутствие разметки социальной дистанции, информационных табличек на входе, отсутствие масок и антисептиков у продавцов. В некоторых случаях сотрудники магазинов устраняли нарушения прямо на месте.
- По результатам данной проверки мы выяснили, что только 20 процентов предпринимателей соблюдают все необходимые меры безопасности, а именно - на входе имеются информационные таблички, в торговой точке есть разметка о дистанции, имеется антисептик для посетителей, а также отдельно для сотрудников и в магазинах соблюдается масочный режим, - отметила волонтёр штаба Олмоева Эржена.
Волонтёры раздавали посетителям торговых центров маски и антисептики.
Как показали медицинские исследования, вероятность передачи коронавирусной инфекции составляет всего 1,5%, если все носят маски. А вот заражённый человек без маски имеет 70% риск передать инфекцию другому человеку.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обращался к жителям республики с призывом соблюдать все предписанные меры – масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию.
- Я понимаю ваше настроение – мы все устали от коронавирусной инфекции. Но когда я вижу реально болеющих людей, когда анализирую статистику за сутки, дни, месяцы, когда у нас в республике, к сожалению, есть летальные случаи – у меня не возникает сомнений в нужности проводимых мероприятий, - отмечал он в своём обращении.
В торговых центрах Улан-Удэ прошли масочные рейды
Общество, Фото:
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