 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Августа

05 Августа

Популярное

В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вылечились уже 83% заразившихся коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки в Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 29 человек. Темпы заражения в последние дни явно замедлились: вместо прежних 30-40 новых случаев заражения ежедневно, сейчас фиксируют чуть больше 20-ти.

Из 29 новых случаев COVID-19: 16 человек обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.

Общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4316. Из них по Улан-Удэ – 2427.

Из них выздоровело уже 83%. За всё время успешно завершили лечение 3609 человек, в том числе накануне выздоровели 42 пациента.

Входят в статистику 44 летальных исхода. Как сообщал «Байкал-Daily», две последние смерти произошли 3 августа – скончались пожилые женщины.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 302 больных. На амбулаторном лечении находится ещё 361 пациент с лёгким течением болезни.

Среди госпитализированных 13 детей, они лежат в обычных палатах.

В отделениях реанимации находятся 17 тяжёлых взрослых пациентов (днём ранее было 12), из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких – пять.

Круг контактных лиц составляет 1093 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», непростая ситуация с коронавирусом складывается в Северобайкальске. Там даже продлили запрет на работу общепита. Люди в Северобайкальске, несмотря на рост заражённых и запрет на массовые мероприятия, продолжают отмечать свадьбы и юбилеи. После одной из свадеб коронавирусом заболели 13 гостей.
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

230 рогов лосей и маралов изъяли в Иркутской области
230 рогов лосей и маралов изъяли в Иркутской области
Происшествия, 06.08.2020
Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье
Житель Бурятии выращивал на даче кусты опийного мака
Житель Бурятии выращивал на даче кусты опийного мака
Происшествия, 06.08.2020
Мужчина купил участок специально для выращивания мака
В Забайкалье экс-сотрудник МЧС отделался условкой за мошенничество
В Забайкалье экс-сотрудник МЧС отделался условкой за мошенничество
Происшествия, 06.08.2020
Он с директором компании похищали деньги на госконтрактах
В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом
Происшествия, 06.08.2020
Вылечились уже 83% заразившихся коронавирусом
В Бурятии уже разрушилось новое берегоукрепление в Максимихе
В Бурятии уже разрушилось новое берегоукрепление в Максимихе
Происшествия, 06.08.2020
Берегоукрепление за 18 миллионов уже не исполняет свои функции
Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать вертолёты из Иркутской области
Пропавший в Бурятии Ан-2 будут искать вертолёты из Иркутской области
Происшествия, 06.08.2020
Накануне в республику прибыли два вертолёта Ми-8
Читинец пришёл покупать машину и убил продавца
Читинец пришёл покупать машину и убил продавца
Происшествия, 05.08.2020
Тело молодой человек спрятал в гараже
В Забайкалье браконьеры напали на инспектора, проводившего рейд
В Забайкалье браконьеры напали на инспектора, проводившего рейд
Происшествия, 05.08.2020
В настоящее время задержаны двое из четверых нарушителей
В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного туриста
В Бурятии вертолётом эвакуировали травмированного туриста
Происшествия, 05.08.2020
Пенсионер повредил ногу в горной местности
Улан-удэнку били головой об асфальт и едва не кинули под машину
Улан-удэнку били головой об асфальт и едва не кинули под машину
Происшествия, 05.08.2020
Мужчина пытался убить пенсионерку за отказ поделиться алкоголем
В Чите ветеринар набрал взяток почти на 300 тысяч
Происшествия, 05.08.2020
За взятки ветеринарный врач выдавал документы с фиктивными данными на мясо
Бурятский омбудсмен взялась за мошенника с «шикарной» квартирой
Бурятский омбудсмен взялась за мошенника с «шикарной» квартирой
Происшествия, 05.08.2020
Аферист не смог ответить на «контрольный» вопрос от покупателя
Житель Иркутской области убил двух приятелей и ещё двух ранил
Житель Иркутской области убил двух приятелей и ещё двух ранил
Происшествия, 05.08.2020
После убийства мужчина уехал в другой город

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^