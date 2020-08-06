Вылечились уже 83% заразившихся коронавирусом
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, за сутки в Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 29 человек. Темпы заражения в последние дни явно замедлились: вместо прежних 30-40 новых случаев заражения ежедневно, сейчас фиксируют чуть больше 20-ти.
Из 29 новых случаев COVID-19: 16 человек обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 4316. Из них по Улан-Удэ – 2427.
Из них выздоровело уже 83%. За всё время успешно завершили лечение 3609 человек, в том числе накануне выздоровели 42 пациента.
Входят в статистику 44 летальных исхода. Как сообщал «Байкал-Daily», две последние смерти произошли 3 августа – скончались пожилые женщины.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 302 больных. На амбулаторном лечении находится ещё 361 пациент с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 13 детей, они лежат в обычных палатах.
В отделениях реанимации находятся 17 тяжёлых взрослых пациентов (днём ранее было 12), из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких – пять.
Круг контактных лиц составляет 1093 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», непростая ситуация с коронавирусом складывается в Северобайкальске. Там даже продлили запрет на работу общепита. Люди в Северобайкальске, несмотря на рост заражённых и запрет на массовые мероприятия, продолжают отмечать свадьбы и юбилеи. После одной из свадеб коронавирусом заболели 13 гостей.
В Бурятии прибавилось 29 больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рога пытались провезти через Иркутскую область в Приморье
Мужчина купил участок специально для выращивания мака
Он с директором компании похищали деньги на госконтрактах
Вылечились уже 83% заразившихся коронавирусом
Берегоукрепление за 18 миллионов уже не исполняет свои функции
Накануне в республику прибыли два вертолёта Ми-8
Пока поиски не дали результатов
Тело молодой человек спрятал в гараже
В настоящее время задержаны двое из четверых нарушителей
Пенсионер повредил ногу в горной местности
Мужчина силой забрал выручку
Мужчина пытался убить пенсионерку за отказ поделиться алкоголем
За взятки ветеринарный врач выдавал документы с фиктивными данными на мясо
Аферист не смог ответить на «контрольный» вопрос от покупателя
После убийства мужчина уехал в другой город