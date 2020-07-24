Мужчина с прошлого года состоит на учёте
Улан-удэнца через суд лишили водительского удостоверения. С января 2019 года мужчина состоит на учёте в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом «пагубное употребление каннабиноидов».
В суд обратился прокурор и просил прекратить действие права на управление транспортными средствами до снятия медицинских противопоказаний.
Суд пришёл к выводу, что такой водитель может создать угрозу безопасности участников дорожного движения, угрозу причинения вреда жизни, здоровью, а также имуществу. Административный иск был удовлетворён.
Решение пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
В Улан-Удэ наркомана лишили прав
Происшествия, Фото:
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