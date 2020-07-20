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Пешехода подкинуло: Появилось видео «пьяного» ДТП в Улан-Удэ

Пешехода подкинуло: Появилось видео «пьяного» ДТП в Улан-Удэ
Происшествия, 
Водитель, отказавшийся от освидетельствования на алкоголь, вёз детей

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 19 июля, на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Хёндай Солярис» и «Ниссан X-Trail». Стали известные новые подробности происшествия. 

В УГИБДД по Бурятии сообщили, что 25-летний водитель автомобиля «Хёндай» совершил столкновение с «Ниссаном», который поворачивал налево. После чего «Хёндай» выехал на тротуар, где в это время находился пешеход. В результате ДТП 35-летний мужчина получил ушибы.

Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор. На кадрах видно, как пешеход от удара подлетает вверх, а затем падает на землю, но встаёт и держится за голову.



- Водители обоих транспортных средств имели признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования 35-летний водитель «Ниссана» отказался. Стоит отметить, что в его в автомобиле находились несовершеннолетние дети, - сообщили в УГИБДД по Бурятии. 

Результат освидетельствования водителя «Хёндай» составил 1.19 мг/л. От дачи объяснений оба мужчины отказались.

В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Очевидцы рассказывали, что водители бурно обсуждали обстоятельства происшествия. Для этого даже вызвали второй экипаж ГИБДД, также на месте работали сотрудники Росгвардии.


ДТП алкогольное опьянение
 
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