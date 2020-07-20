Пешехода подкинуло: Появилось видео «пьяного» ДТП в Улан-Удэ

- Водители обоих транспортных средств имели признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования 35-летний водитель «Ниссана» отказался. Стоит отметить, что в его в автомобиле находились несовершеннолетние дети, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Результат освидетельствования водителя «Хёндай» составил 1.19 мг/л. От дачи объяснений оба мужчины отказались.В отношении нарушителей составлены административные материалы.Очевидцы рассказывали, что водители бурно обсуждали обстоятельства происшествия. Для этого даже вызвали второй экипаж ГИБДД, также на месте работали сотрудники Росгвардии.