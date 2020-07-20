Пешехода подкинуло: Появилось видео «пьяного» ДТП в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне, 19 июля, на улице Лимонова в Улан-Удэ произошло ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Хёндай Солярис» и «Ниссан X-Trail». Стали известные новые подробности происшествия.
В УГИБДД по Бурятии сообщили, что 25-летний водитель автомобиля «Хёндай» совершил столкновение с «Ниссаном», который поворачивал налево. После чего «Хёндай» выехал на тротуар, где в это время находился пешеход. В результате ДТП 35-летний мужчина получил ушибы.
Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор. На кадрах видно, как пешеход от удара подлетает вверх, а затем падает на землю, но встаёт и держится за голову.
- Водители обоих транспортных средств имели признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования 35-летний водитель «Ниссана» отказался. Стоит отметить, что в его в автомобиле находились несовершеннолетние дети, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Результат освидетельствования водителя «Хёндай» составил 1.19 мг/л. От дачи объяснений оба мужчины отказались.
В отношении нарушителей составлены административные материалы.
Очевидцы рассказывали, что водители бурно обсуждали обстоятельства происшествия. Для этого даже вызвали второй экипаж ГИБДД, также на месте работали сотрудники Росгвардии.