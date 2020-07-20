В Бурятии погиб водитель без прав

По предварительным данным, погибший водитель был пьян
Вчера ночью в Закаменском районе Бурятии погиб 36-летний водитель «Тойоты Калдины». Вблизи села Цакир водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. От полученных травм он скончался на месте.
- Водитель не имел права управления транспортным средством. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера днём в Баргузинском районе Бурятии погиб 49-летний депутат Народного Хурала Александр Лоншаков. Он опрокинулся на «Тойоте Лэнд Крузер». Соболезнования по поводу гибели депутата уже принёс глава Бурятии Алексей Цыденов
.
Его автомобиль опрокинулся
По предварительным данным, погибший водитель был пьян
Разборки водителей после ДТП были крайне напряжёнными
Коронавирус подтвердили ещё у более 30 человек
Зафиксирована 37-я смерть среди пациентов с коронавирусом
Также без света оставалось СНТ «Ранет»
Молодому человеку стало плохо на Соболиных озёрах
Самолёт мог совершить жёсткую или аварийную посадку в Иркутской области
ДТП произошло во второй половине дня сегодня, 19 июля
У виновника аварии не оказалось полиса ОСАГО
Авария произошла на пересечении улиц Юного Коммунара и Клыпина
Тушат пожар 144 человека
Подросток ранее на учёте не состоял
Большинство водителей мототранспорта забыли про шлемы
Авария произошла на Геологической