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В Бурятии погиб водитель без прав

В Бурятии погиб водитель без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По предварительным данным, погибший водитель был пьян

Вчера ночью в Закаменском районе Бурятии погиб 36-летний водитель «Тойоты Калдины». Вблизи села Цакир водитель не справился с управлением и наехал на препятствие. От полученных травм он скончался на месте.

- Водитель не имел права управления транспортным средством. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера днём в Баргузинском районе Бурятии погиб 49-летний депутат Народного Хурала Александр Лоншаков. Он опрокинулся на «Тойоте Лэнд Крузер». Соболезнования по поводу гибели депутата уже принёс глава Бурятии Алексей Цыденов.



ДТП смерть
 
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