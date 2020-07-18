Самолёт во время экскурсии упал в Байкал

























Частный легкомоторный самолёт Як-12 потерпел крушение на Байкале днём 17 июля. Аварийная посадка произошла в Шибетском заливе пролива Малое море Ольхонского района. Самолёт выполнял экскурсионный полёт над Байкалом. На его борту были пилот и три пассажира.- По предварительной информации, у самолёта отказал двигатель. Самолёт планировал с высоты 300 метров и приводнился в трёх метрах от берега, - сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.Люди не получили серьёзных травм, две пассажирки отделались синяками и незначительными ушибами. Очевидцы отвезли их в фельдшерский пункт посёлка Хужир.Четыре спасателя были на месте через несколько минут после получения информации. Спасатели подцепили затонувший самолёт тросом и при помощи грузовика «ГАЗ-66» вытянули его на берег.- Садиться на воду было единственным решением, главное, чтобы справился пилот. И в принципе он сделал всё верно, во время самого приводнения ни он сам, ни трое его пассажиров никаких травм не получили. Но уже после касания Як носом зацепился за небольшую волну и поэтому перевернулся, - отмечает РЕН ТВ.Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку. В ведомстве уточнили, что выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.