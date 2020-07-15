Он доставляет людей и груз к месту пожара
Борт Ми-8 МЧС России работает в Баргузинском районе Бурятии. Вчера, 15 июля, вертолёт сделал три вылета к местам тушения пожаров. Общее время налёта составило около пяти с половиной часов.
За это время воздушное судно доставило на пожар с привязкой к селу Адамово 19 человек авиационной парашютной службы и около трёх тонн груза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Наряду с передислокацией сил и средств в труднодоступную местность, экипаж производил мониторинг лесов. Целью мониторинга – выявление новых термических точек.
На лесном пожаре в Бурятии работает вертолёт Ми-8
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