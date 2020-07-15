На лесном пожаре в Бурятии работает вертолёт Ми-8

Он доставляет людей и груз к месту пожара



Борт Ми-8 МЧС России работает в Баргузинском районе Бурятии. Вчера, 15 июля, вертолёт сделал три вылета к местам тушения пожаров. Общее время налёта составило около пяти с половиной часов.



За это время воздушное судно доставило на пожар с привязкой к селу Адамово 19 человек авиационной парашютной службы и около трёх тонн груза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



Наряду с передислокацией сил и средств в труднодоступную местность, экипаж производил мониторинг лесов. Целью мониторинга – выявление новых термических точек.



