За сутки от коронавируса выздоровело вдвое больше людей, чем заразилось
За минувшие сутки в Бурятии выявили ещё 32 больных коронавирусом. По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 3481. Из них в Улан-Удэ – 1972.
Из 32 новых случаев COVID-19: шесть человек прибыли из другого региона России, семеро были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- На сегодня круг контактных лиц составляет 960 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.
С начала пандемии успешно завершили лечение и выписались из больниц 2626 человек. В том числе накануне выздоровели 66 пациентов, что почти вдвое больше числа новых заболевших за сутки.
Умерли 30 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последний пациент скончался накануне, 13 июля, ему было 53 года.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 397 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 428 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 24 ребёнка, их состояние удовлетворительное.
17 взрослых находятся в реанимации в тяжелом состоянии, из них пять пациентов на ИВЛ.
Накануне главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами.
Число случаев коронавируса в Бурятии приблизилось к 3,5 тысячам
Происшествия, Фото:
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