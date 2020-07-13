Супруги плыли по реке на деревянной лодке
В эту субботу, 11 июля, в Баргузинском районе утонула женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Женщина и её супруги переправлялись через реку Баргузин на деревянной лодке. Во время переправы лодка опрокинулась.
- Супруги оказались в воде, однако добраться живым до берега удалось только мужчине. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия. На гражданах не было спасательных жилетов, - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Бурятии Николай Зайцев.
В Бурятии также организованы поиски пятилетней девочки, утонувшей на реке Хилок в Забайкальском крае 26 июня.
В поисковых работах в Бурятии задействованы 15 сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, внештатные сотрудники, представители Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, городские спасатели.
- Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией по данному факту, сообщите по телефону 112, - обратился Николай Зайцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ на реке Селенга утонул 29-летний мужчина.
В Бурятии женщина утонула на глазах мужа
Происшествия, Фото:
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