 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Июля

12 Июля

Популярное

В Бурятии женщина утонула на глазах мужа

В Бурятии женщина утонула на глазах мужа
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Супруги плыли по реке на деревянной лодке

В эту субботу, 11 июля, в Баргузинском районе утонула женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Женщина и её супруги переправлялись через реку Баргузин на деревянной лодке. Во время переправы лодка опрокинулась.

- Супруги оказались в воде, однако добраться живым до берега удалось только мужчине. В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия. На гражданах не было спасательных жилетов, - сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС по Бурятии Николай Зайцев.

В Бурятии также организованы поиски пятилетней девочки, утонувшей на реке Хилок в Забайкальском крае 26 июня.

В поисковых работах в Бурятии задействованы 15 сотрудников государственной инспекции по маломерным судам, внештатные сотрудники, представители Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, городские спасатели.

- Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией по данному факту, сообщите по телефону 112, - обратился Николай Зайцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ на реке Селенга утонул 29-летний мужчина.
смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии женщина утонула на глазах мужа
В Бурятии женщина утонула на глазах мужа
Происшествия, 13.07.2020
Супруги плыли по реке на деревянной лодке
В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли наркотик
В Улан-Удэ у подозрительного прохожего нашли наркотик
Происшествия, 13.07.2020
Он резко поменял направление движения, когда увидел полицейских
В Бурятии трёх из четырёх «чёрных лесорубов» ловят на месте
В Бурятии трёх из четырёх «чёрных лесорубов» ловят на месте
Происшествия, 13.07.2020
Ущерб от незаконно заготовленной древесины с начала года превысил 100 миллионов
В Иркутской области задержали фуру с 25 тоннами нелегального спирта
В Иркутской области задержали фуру с 25 тоннами нелегального спирта
Происшествия, 13.07.2020
Полицейские перекрыли канал поставки этилового спирта
В Бурятии самую большую концентрацию клещей выявили возле Спящего Льва
В Бурятии самую большую концентрацию клещей выявили возле Спящего Льва
Происшествия, 13.07.2020
Излюбленное место для фотосессий оказалось совсем не безопасным
В Улан-Удэ почти в три раза выросло число погибших на пожарах
В Улан-Удэ почти в три раза выросло число погибших на пожарах
Происшествия, 13.07.2020
В прошлом году было зарегистрировано восемь смертей, сейчас – 22
Забайкалец бросил угнанный «КамАЗ» на мосту
Забайкалец бросил угнанный «КамАЗ» на мосту
Происшествия, 13.07.2020
Угонщик охранял территорию ремонтной базы
В Улан-Удэ пьяный отец пытался убить двухлетнего сына
В Улан-Удэ пьяный отец пытался убить двухлетнего сына
Происшествия, 13.07.2020
Матери малыша пришлось бежать от разъярённого мужчины через балкон второго этажа
Пьяный забайкалец разгуливал по городу с карабином
Пьяный забайкалец разгуливал по городу с карабином
Происшествия, 13.07.2020
Он украл карабин у собутыльника, взломав сейф
Житель Бурятии, уличённый в краже из церкви, стащил ноутбук
Житель Бурятии, уличённый в краже из церкви, стащил ноутбук
Происшествия, 13.07.2020
Он освободился из колонии пару месяцев назад

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^