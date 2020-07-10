Первыми начали тушить пожар добровольцы вместе с местными жителями
Сегодня ночью в селе Эгита Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в столовой дацана.
Первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Эгитуйское»: на момент их прибытия здание столовой с пристроем горело полностью. Вместе с местными жителями добровольцы тушили возгорание до прибытия пожарных 16-го Еравнинского отряда.
- Всего к ликвидации пожара было привлечено 29 человек, две единицы спецтехники и три единицы вспомогательной техники. Но ввиду позднего обнаружения пожара спасти строение не удалось: столовая уничтожена на площади 150 кв.м, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Причиной пожара, вероятно, послужили грозовые разряды.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на пожаре в Улан-Удэ пострадали четверо детей.
В Бурятии из-за грозы сгорела столовая дацана
Происшествия, Фото:
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