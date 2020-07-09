Тушение осложнялось тем, что пожар уходил в скалы и распадки
В Баргузинском заповеднике Северо-Байкальского района Бурятии ликвидирован грозовой сложный пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составила 13 га.
Тушение осложнялось местным рельефом – пожар уходил в скалы и распадки. Также существенное влияние оказывали и погодные условия – сильный порывистый ветер и жара.
На тушении работало 16 сотрудников из числа особо охраняемой природной территории и пожарных-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
- Помимо этого, по состоянию на 14 часов в Бурятии ликвидированы три очага возгорания – в Селенгинском, Закаменском и Курумканском районах. Еще 5 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Иволгинском, Прибайкальском районах на общей площади 572 га локализованы. Продолжается тушение 8 лесных пожаров в Баргузинском, Кабанском, Муйском на общей площади 1682 га, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в правительстве Бурятии прошло внеочередное заседание республиканской комиссии по ЧС. На нём приняли решение о выделении дополнительных денег на мониторинг лесных пожаров. Зампред правительства Пётр Мордовской призвал «держать максимальный уровень готовности».
Лесной пожар в Баргузинском заповеднике ликвидировали
Происшествия, Фото:
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