Пётр Мордовской: «Люди работают на износ»

Комиссия по ЧС собралась на срочное совещание в правительстве Бурятии
Сегодня, 9 июля, в правительстве Бурятии прошло внеочередное заседание республиканской комиссии по ЧС. На нём было принято решение о выделении дополнительных финансовых средств на мониторинг лесных пожаров, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов доложил о том, что на всей территории республики наблюдается высокая пожарная опасность на уровне самого высокого пятого класса. При подобной пожарной опасности авиапатрулирование требуется проводить не менее трёх раз в день по каждому маршруту.
- С начала пожароопасного сезона в пятикилометровых зонах вокруг населённых пунктов возник 51 лесной пожар, но благодаря раннему обнаружению возгораний перехода огня на населенные пункты и объекты экономики удалось избежать. В связи с обстановкой увеличение кратности авиационного мониторинга позволит оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации, - отметил Александр Мартынов.
Также он сообщил, что на данный момент агентство ожидает увеличения финансирования на авиационный мониторинг из федерального центра. Но, учитывая изменяющуюся обстановку, финансирование в размере 8,9 млн рублей позволит не прерывать авиационный мониторинг.
- Действительно, ситуация непростая. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 499 лесных пожаров. Это превышает количество лесных пожаров, которые были зарегистрированы за весь пожароопасный сезон 2019 года. И практически все пожары возникают от сухих грозовых фронтов. Пожары сложные, в труднодоступной местности. Много очагов действует в зоне контроля, - резюмировал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой комиссия приняла решение о выделении запрошенного финансирования.
Одним из самых крупных очагов на сегодняшний день остаётся лесной пожар в Забайкальском национальном парке. Площадь, пройденная огнём, составляет около 1,3 тысяч га. Именно туда направлен самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России. На очаге работает более 100 лесных десантников из числа сотрудников Авиалесоохраны, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, государственной инспекции ФГБУ «Заповедное Подлеморье». По словам Михаила Овдина, руководителя «Заповедного Подлеморья», группировку из сил и средств, задействованную на тушение лесного пожара, значительно нарастили.
- В национальный парк вчера забросили людей, прибывших с Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, самолёт Бе-200 работал также. Сейчас начинаем работу по южной кромке пожара, туда направляем 60 человек. Верхового пожара не наблюдается, распространение идёт низовым огнем. Поэтому планируем сегодня, если все условия будут позволять, отработать южную кромку и перейти на северную. Прогнозов пока не даём, но в целом ситуация стабилизируется. Людям можно подходить и начинать работать, - отчитался об организации работы Михаил Овдин.
Зампред правительства Пётр Мордовской отметил, что в целом ситуация остается напряжённой, но стабильной.
- У нас есть районы, которые продолжают патрулировать, оперативно выявлять, поднимать «в ружье» всю группировку района, включая лесопользователей, и несмотря ни на какие обстоятельства оперативно ликвидировать лесные пожары. Я хочу поблагодарить группировку Заиграевского, Бичурского, Иволгинского, Селенгинского районов. Высокая организация работы, сработавшиеся коллективы – все это позволяет держать высокий уровень работы. Остальным районам хочу сказать, что не надо ждать службу Забайкальской авиабазы, что прилетят и всё потушат. Люди работают на износ! Всем нужно держать максимальный уровень готовности! – резюмировал зампред.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 9 июля в Бурятии продолжается тушение 10 лесных пожаров в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Кабанском и Муйском районах.
Кроме того, на территории Курумканского, Муйского и Северо-Байкальского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 10 термоточек. Они находятся в труднодоступной горной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
Пётр Мордовской: «Люди работают на износ»
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