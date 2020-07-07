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В Бурятии омуль легко можно купить с рук

В Бурятии омуль легко можно купить с рук
Происшествия, 
На сессии Народного Хурала перечислили, в каких посёлках местные незаконно торгуют омуль

Депутат Народного Хурала Вячеслав Покацкий выступил на сессии по проблеме незаконного вылова омуля в Бурятии, призвав навести «жёсткий порядок».

Со слов Покацкого, добыча и торговля байкальским омулем «процветает». Он перечислил населённые пункты, где свободно можно купить омуль с рук.

- На территории республики отмечается незаконный вылов и продажа омуля частными лицами в посёлках Энхалук, Байкало-Кудара, Корсаково, Максимиха, Усть-Баргузин. Мало того, эта рыба продаётся с рук, без соблюдения тому надлежащих норм. 250 рублей, и не проблема купить эту рыбу. Меры по восстановлению численности байкальского омуля остаются актуальными, поэтому я прошу – всем государственным органам, которые за это отвечают, в частности Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству, усилить надзор за незаконной добычей омуля, увеличить количество рейдов совместно с МВД, - призвал Покацкий. – На самом деле нужно наводить порядок и жёстко надо наводить порядок в этой области. Прошу внести моё заявление в протокол заседания сессии.

Запрет на вылов байкальского омуля был введён в 2017 году. Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную добычу, приобретение и сбыт рыбы. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста оценивается в 7 280 рублей, независимо от массы рыбы.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в Улан-Удэ за торговлю омулем задержали супругов. Женщина создала тематическую группу в мессенджере. Продажей, как правило, занимался её 50-летний супруг. Супружескую пару поймали после очередной продажи 43 особей омуля.
омуль браконьерство
 
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