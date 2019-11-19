ВИДЕО: В Улан-Удэ задержали супругов – сбытчиков омуля

- 44-летняя жительница столицы Бурятии организовала вместе со своим мужем добычу и скупку у рыбаков байкальского омуля. В дальнейшем она организовала рекламу о продаже рыбы, создав тематическую группу в одном из популярных мессенджеров. Продажей, как правило, занимался 50-летний супруг подозреваемой. В своём автомобиле он перевозил омуль, а также весы для проведения сделки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





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Сотрудники уголовного розыска МВД задержали за незаконную добычу и продажу байкальского омуля супружескую пару из Улан-Удэ. Их задержали в октябре после очередной сделки. В этот раз супруги продали семейной паре 53 особей омуля.Всего в результате обысков полицейские изъяли около 100 килограммов незаконно добытого байкальского омуля, а также лодку, сети, весы и утварь для соления и копчения рыбы. Предварительный ущерб – более 700 тысяч рублей.На женщину возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт имущества, добытого преступным путём». На допросе она признала свою вину.- Ловили рыбу сетями. Мы не думали, что попадётся омуль, не в первый раз там ставим сети. А тут попался омуль. Прекрасно понимали, что он запрещён к вылову, - сказала улан-удэнка полицейским.Помимо этого, решается вопрос о привлечении семейной пары к уголовной ответственности за незаконную добычу байкальского эндемика.В отношении 46-летней гражданки, купившей омуль, также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.175 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.В Бурятии с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов байкальского омуля. Ущерб при вылове одного хвоста омуля в период нереста составляет 7 280 рублей. Кроме того, за приобретение или сбыт рыбы, добытой заведомо преступным путём, предусмотрена уголовная ответственность.