ДТП произошло на «зебре»
В центре Улан-Удэ сегодня водитель «Fiat Ducato» сбил четырёхлетнего малыша.
- 41-летний водитель «Fiat Ducato», следуя по улице Ленина от Народного Хурала в направлении Триумфальной арки, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка, который начал переходить дорогу, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сейчас устанавливаются всё обстоятельства произошедшего. Ребёнка увезли в медучреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в Бурятии озвучили: чаще в ДТП попадают дети в возрасте от 6 до 10 лет. По дням недели наиболее аварийно-опасным был признан четверг.
В Улан-Удэ «Фиат Дукато» сбил четырёхлетнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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