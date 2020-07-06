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В Улан-Удэ «Фиат Дукато» сбил четырёхлетнего ребёнка

В Улан-Удэ «Фиат Дукато» сбил четырёхлетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на «зебре»

В центре Улан-Удэ сегодня водитель «Fiat Ducato» сбил четырёхлетнего малыша.

- 41-летний водитель «Fiat Ducato», следуя по улице Ленина от Народного Хурала в направлении Триумфальной арки, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка, который начал переходить дорогу, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Сейчас устанавливаются всё обстоятельства произошедшего. Ребёнка увезли в медучреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня в Бурятии озвучили: чаще в ДТП попадают дети в возрасте от 6 до 10 лет. По дням недели наиболее аварийно-опасным был признан четверг.
ДТП
 
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