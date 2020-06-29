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Жительница Сотникова расплачивалась в магазинах найденной картой

Жительница Сотникова расплачивалась в магазинах найденной картой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она успела потратить более 30 тысяч рублей

25 июня в дежурную часть отдела полиции Улан-Удэ обратилась 38-летняя горожанка и сообщила о списании с банковской карты крупной суммы.

Женщина узнала о пропажи денег утром, когда увидела в телефоне банковские смс-уведомления о покупках в различных магазинах. Тогда же женщина обнаружила пропажу карты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские установили, что карту по дороге домой выронил супруг женщины за день до снятия сбережений. Карту подобрала 43-летняя жительница села Сотниково и рассчиталась ею за продукты и алкоголь в ряде торговых точек. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Воровка нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения в магазинах.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
кража
 
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