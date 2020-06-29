Жительница Сотникова расплачивалась в магазинах найденной картой

Она успела потратить более 30 тысяч рублей



25 июня в дежурную часть отдела полиции Улан-Удэ обратилась 38-летняя горожанка и сообщила о списании с банковской карты крупной суммы.



Женщина узнала о пропажи денег утром, когда увидела в телефоне банковские смс-уведомления о покупках в различных магазинах. Тогда же женщина обнаружила пропажу карты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские установили, что карту по дороге домой выронил супруг женщины за день до снятия сбережений. Карту подобрала 43-летняя жительница села Сотниково и рассчиталась ею за продукты и алкоголь в ряде торговых точек. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.



Воровка нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.



Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения в магазинах.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

