Она успела потратить более 30 тысяч рублей
25 июня в дежурную часть отдела полиции Улан-Удэ обратилась 38-летняя горожанка и сообщила о списании с банковской карты крупной суммы.
Женщина узнала о пропажи денег утром, когда увидела в телефоне банковские смс-уведомления о покупках в различных магазинах. Тогда же женщина обнаружила пропажу карты, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские установили, что карту по дороге домой выронил супруг женщины за день до снятия сбережений. Карту подобрала 43-летняя жительница села Сотниково и рассчиталась ею за продукты и алкоголь в ряде торговых точек. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.
Воровка нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения в магазинах.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Жительница Сотникова расплачивалась в магазинах найденной картой
Происшествия, Фото:
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