Авария произошла сегодня ночью
Сегодня ночью – около 00.10 – в Улан-Удэ произошло столкновение мотоцикла «Honda» и автомобиля «Toyota Caldina». На место ДТП было привлечено 2 бригады экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф республики.
- В результате аварии пострадали 3 человека. Пассажира мотоцикла в тяжёлом состоянии экстренно эвакуировали в дежурный стационар. Водителя мотоцикла с подозрением на травму головы и переломом плеча эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
32-летняя пассажирка автомобиля после осмотра и оказанной первой медицинской помощи была отпущена домой.
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Общество, Фото:
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