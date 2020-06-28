В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека

Сегодня ночью – около 00.10 – в Улан-Удэ произошло столкновение мотоцикла «Honda» и автомобиля «Toyota Caldina». На место ДТП было привлечено 2 бригады экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф республики.- В результате аварии пострадали 3 человека. Пассажира мотоцикла в тяжёлом состоянии экстренно эвакуировали в дежурный стационар. Водителя мотоцикла с подозрением на травму головы и переломом плеча эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.32-летняя пассажирка автомобиля после осмотра и оказанной первой медицинской помощи была отпущена домой.