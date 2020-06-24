Сошёл с рельсов трамвай №4
23 июня в 10.03 часов трамвай маршрута №4 на остановке «Конечная ЛВРЗ» наехал на посторонний предмет, валявшийся на рельсах. После наезда трамвай сошёл с рельсов, сообщают оперативные службы Улан-Удэ. Что это был за предмет, не уточняется.
В связи с инцидентом было закрыто движение трамваев маршрутов № 4 от проходной ЛВРЗ до конечной остановки. В 10:40 движение трамваев восстановлено. Время простоя составило 37 минут.
Сходы трамваев в Улан-Удэ не редкость, однако о том, что причина – наезд на посторонние предметы, давно не сообщалось. Куда чаще это происходит из-за аварийного состояния или неисправности трамвайных путей.
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов по необычной причине
Происшествия, Фото:
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