В Улан-Удэ во время купания утонул человек

Его тело передали следователям
Накануне, 22 июня, в 19:41 на акватории реки Селенга, в районе улицы Борсоева в Улан-Удэ при купании утонул человек. В 20:20 его тело найдено и передано сотрудникам следственного комитета, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно ещё о двух утонувших. 20 июня на озере Карасиное
Иволгинского района Бурятии утонул человек. Накануне его тело нашли.
Днём 19 июня в Селенгинском районе Бурятии утонул 1,5-годовалый малыш
. Трагедия произошла, пока родители обустраивали стоянку на реке.
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Его тело передали следователям
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