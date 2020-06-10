В Бурятии мать четырёх детей украла технику из магазина

Она сложила всё в пакет и прошла мимо кассы



Утром 3 июня в отделение полиции посёлка Онохой поступило заявление о краже из магазина техники. Неизвестный украл ноутбук и бытовую технику. Ущерб составил около 37 тысяч рублей.



Благодаря записям с камер видеонаблюдения подозреваемая была установлена и впоследствии задержана. Ею оказалась 37-летняя местная жительница.



Женщина призналась, что сложила в пакеты выставленный на витрины товар и прошла мимо кассы, не заплатив. Из-за большого количества покупателей в торговой точке и занятости кассиров она осталась незамеченной. На такси она добралась до дома.



Подозреваемая нигде не работает, у неё четверо детей. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.



Украденное в полном объёме изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



