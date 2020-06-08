В Улан-Удэ горели гараж, автомобиль и вещи на балконе

За выходные в городе произошло 11 пожаров



В Бурятии за прошедшие выходные дни зарегистрировано 18 пожаров, 11 из них произошли в Улан-Удэ. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.



Так, днём 6 июня в многоквартирном доме по улице Сахьяновой по этой причине сгорели вещи. На момент прибытия пожарных с балкона на первом этаже шёл дым. За две минуты пожар был полностью ликвидирован.



В микрорайоне Тальцы горел гараж. Огонь повредил наружную стену гаража и крышу на площади 50 кв.м. Вероятнее всего, причиной пожара послужил поджог. В настоящее время обстоятельства произошедшего и виновное лицо устанавливаются.



- В воскресенье на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных, полностью горели крыша дома и легковой автомобиль - быстрому распространению огня способствовал сильный порывистый ветер, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Пожар ликвидирован на площади 60 кв.м., сгорел автомобиль. Всего в тушении пожара было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Предварительно, пожар возник из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

