В 2019 году на дорогах Бурятии погибли 9 детей

В результате ДТП в прошлом году получили травмы 193 ребёнка



В 2019 году на дорогах Бурятии произошло 175 ДТП с участием детей. В результате этих происшествий погибли 9 несовершеннолетних, 193 ребёнка получили травмы различной степени тяжести.



Как показал анализ, 47,7% от общего количества происшествий с несовершеннолетними приходится на ДТП с участием детей-пассажиров. В результате 83 аварий ранены 94 ребёнка, пятеро несовершеннолетних погибли.



Самые распространённые виды ДТП, в результате которых дети получают травмы – столкновения (44 факта) и опрокидывания (24 факта) автомобилей.



Основными причинами происшествий с несовершеннолетними пассажирами стали: несоблюдение очерёдности проезда, превышение установленной скорости движения и нарушение правил расположения машин (по 14 ДТП).



Из-за неправильного выбора дистанции произошло 11 аварий, по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 8 ДТП. Сопутствующим нарушением в 13 происшествиях явилось управление автомобилем водителем, не имеющим прав.



Вторую по значимости группу ДТП с участием детей составили аварии, связанные с наездами на юных пешеходов. В 2019 году произошло 72 наезда на несовершеннолетних, в которых 74 ребёнка травмированы, один погиб.



34 наезда на детей зарегистрированы на пешеходных переходах. Отмечен рост числа ДТП, совершённых по неосторожности самих детей (с 19 до 28).

При этом самыми распространёнными видами нарушения стали: переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка) - 9 ДТП; переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода - 5 ДТП; неожиданный выход из-за автомобиля (4 ДТП).



Также каждое седьмое ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в тёмное время суток, при этом в 90% случаев на одежде детей отсутствовали светоотражатели. Со стороны водителей основной причиной подобных аварий явилось нарушение правил проезда пешеходных переходов (30 ДТП).



В 14 дорожных авариях дети пострадали, будучи велосипедистами. Управляющие мототранспортом подростки совершили 8 ДТП, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 7 несовершеннолетних, один погиб, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

