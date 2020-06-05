Заболевшие выявлены в домашнем очаге
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии имеется два случая завоза коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили у вахтовика и курсанта.
Аналогичная ситуация в Курумканском районе республике – здесь также завозной случай. В село Барагхан вирус привёз вахтовик. Местные власти закрыли село на карантин, по аналогии с Кижингинским районом, где не так давно был снят карантин.
- При обследовании домашнего очага выявлено пять инфицированных, - сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
Она отметила, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.
Таким образом, «чистым» в Бурятии от коронавируса остался только один район – Окинский.
Всего на 5 июня в Бурятии зарегистрировано 1733 случая заболевания коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 52 человека.
В закрывшееся на карантин село в Бурятии COVID-19 привёз вахтовик
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Погибшим оказался объявленный в розыск мужчина
Пациент из Бурятии умер в Забайкальском крае
Один из сбитых мальчиков получил открытую черепно-мозговую травму
Мужчина повредил шлагбаум, угрожал диспетчеру и материл росгвардейцев
В регионе отмечается снижение случаев незаконной рубки деревьев
Результаты на коронавирус у контактных лиц отрицательные
Мужчина выловил более 30 щук, плотвы и окуня
Бизнесмен под пытками изменил адрес поставки груза
Он вернулся и ограбил её
Авария случилась на повороте в сторону Мясокомбината
Тело нашли прохожие
Нарушителей привлекли к административной ответственности
Кражу кабеля обнаружили из-за жалоб на отсутствие телевидения
На мосту столкнулись «Жигули» и грузовик
Эпицентр находился вблизи самого глубокого места озера