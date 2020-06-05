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В закрывшееся на карантин село в Бурятии COVID-19 привёз вахтовик

В закрывшееся на карантин село в Бурятии COVID-19 привёз вахтовик
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заболевшие выявлены в домашнем очаге

Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии имеется два случая завоза коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили у вахтовика и курсанта.

Аналогичная ситуация в Курумканском районе республике – здесь также завозной случай. В село Барагхан вирус привёз вахтовик. Местные власти закрыли село на карантин, по аналогии с Кижингинским районом, где не так давно был снят карантин

- При обследовании домашнего очага выявлено пять инфицированных, - сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

Она отметила, что проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Таким образом, «чистым» в Бурятии от коронавируса остался только один район – Окинский

Всего на 5 июня в Бурятии зарегистрировано 1733 случая заболевания коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 52 человека. 


коронавирус
 
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