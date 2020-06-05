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Иркутского бизнесмена привязали к батарее и пытали ради партии масок

Иркутского бизнесмена привязали к батарее и пытали ради партии масок
Происшествия,  Фото:Обвиняемый. Фото СУ СКР по Иркутской области
Бизнесмен под пытками изменил адрес поставки груза

В Иркутске следователи предъявили обвинение 49-летнему мужчине в незаконном лишении свободы бизнесмена и в разбое с применением насилия.

По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, применил к нему насилие и удерживал в плену.

Мужчина привязал бизнесмена к батарее в его квартире, избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия. Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей. Затем, когда товар прибыл в указанное место, сообщники украли груз и перевезли в Москву для дальнейшей продажи.

- Когда предприниматель освободился, сразу заявил о преступлении в правоохранительные органы. По горячим следам подозреваемый был задержан. В ходе обысков на оптовой базе в Москве сотрудниками полиции и СК была обнаружена и изъята часть украденных масок. Больше половины товара уже успели реализовать. Сейчас имущество предпринимателя доставлено в Иркутск, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

В настоящее время обвиняемый арестован. Следователи устанавливают сообщников преступления. Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению преступлений в других регионах. Расследование уголовного дела продолжается.

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