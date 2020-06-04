В Улан-Удэ нельзя купить квас со своей бутылкой

Роспотребнадзор ответил на возмущения покупателей кваса



Улан-удэнцев удивили новые правила продажи разливного кваса. В паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram появился пост о том, что в этом сезоне квас продают исключительно в новые бутылки. Со своей тарой купить напиток нельзя.



- Даже страшно представить, сколько пластика они продадут за весь сезон. А если я не хочу каждый раз покупать новую бутылку, получается, кваса мне не видать? Мы пользуемся стеклянными банками с крышками, удобно и практично, - поделился местный житель.



Людей крайне возмутила неэкологичность данного решения: «Этому миру, видимо, суждено утонуть в пластике». Улан-удэнцы также указывают, что покупатели толпятся в очередях за квасом без масок, а продавцы часто опускают маску с носа. «Мне кажется, рассчитываясь наличными и тут же закручивая крышку, распространить заразу гораздо проще», - поделился один из подписчиков.



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии дали ответ на этот вопрос. Как оказалось, новый порядок продажи кваса связан с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Улан-удэнцев попросили с пониманием отнестись к ситуации.



- Просим с пониманием отнестись к запрету по продаже кваса в личную тару покупателей. Это сделано для того, чтобы предотвратить риск распространения инфекции контактным путём через загрязнённую личную посуду. На сегодняшний день реализация кваса, согласно предписанию, должна осуществляться только в одноразовую посуду, - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



На сайте стопкоронавирус.рф. указано, что инфекция передаётся двумя путями: воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре); контактно-бытовой (через поверхности, предметы обихода).



