Роспотребнадзор ответил на возмущения покупателей кваса
Улан-удэнцев удивили новые правила продажи разливного кваса. В паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram появился пост о том, что в этом сезоне квас продают исключительно в новые бутылки. Со своей тарой купить напиток нельзя.
- Даже страшно представить, сколько пластика они продадут за весь сезон. А если я не хочу каждый раз покупать новую бутылку, получается, кваса мне не видать? Мы пользуемся стеклянными банками с крышками, удобно и практично, - поделился местный житель.
Людей крайне возмутила неэкологичность данного решения: «Этому миру, видимо, суждено утонуть в пластике». Улан-удэнцы также указывают, что покупатели толпятся в очередях за квасом без масок, а продавцы часто опускают маску с носа. «Мне кажется, рассчитываясь наличными и тут же закручивая крышку, распространить заразу гораздо проще», - поделился один из подписчиков.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии дали ответ на этот вопрос. Как оказалось, новый порядок продажи кваса связан с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Улан-удэнцев попросили с пониманием отнестись к ситуации.
- Просим с пониманием отнестись к запрету по продаже кваса в личную тару покупателей. Это сделано для того, чтобы предотвратить риск распространения инфекции контактным путём через загрязнённую личную посуду. На сегодняшний день реализация кваса, согласно предписанию, должна осуществляться только в одноразовую посуду, - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
На сайте стопкоронавирус.рф. указано, что инфекция передаётся двумя путями: воздушно-капельный (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре); контактно-бытовой (через поверхности, предметы обихода).
В Улан-Удэ нельзя купить квас со своей бутылкой
Общество, Фото:
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