В Иркутске посредника во взяточничестве оштрафовали на 2,8 млн рублей

Взятка готовилась для директора филиала лесхоза
Октябрьский районный суд Иркутска признал 39-летнего местного жителя виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
В конце 2019 года подсудимый мужчина со взяткодателем для получения первой части взятки в размере 250 тысяч рублей от общей суммы взятки, составляющей 1,4 млн. рублей, для передачи её директору Баерского филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» за общее покровительство и обеспечение преимущества при проведении торгов по заготовке древесины. После передачи денег мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ.
Суд назначил осуждённому наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также дополнительное наказания в виде штрафа в размере 2,8 млн. рублей.
Приговор суда не вступил в силу.
Уголовное дело по обвинению директора филиала в получении взятки находится на рассмотрении в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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