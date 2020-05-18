В Бурятии водитель легковушки погиб в столкновении с фурой

«Тойота Корона» после столкновения превратилась в груду металла
В воскресенье, 17 мая, около 8 часов утра в Мухоршибирском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
27-летний водитель легковушки «Тойота Корона», следуя в направлении Тарбагатая, в районе села Бар не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру «Вольво» с логотипами компании байкальской питьевой воды.
Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в пригороде Улан-Удэ два автомобиля столкнулись из-за коровы
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