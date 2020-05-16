В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП

Автомобили получили серьёзные механические повреждения
Сегодня около 7:40 в Нурселении, в направлении села Нижняя Иволга, произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись «Тойота Камри» и «Хонда Аккорд». Авария случилась из-за коровы, которая вышла на дорогу.
- В этот момент водитель «Тойоты» начал манёвр обгона, чтобы избежать столкновения с коровой. Он пытался вернуться на свою полосу движение и в этот момент он совершил столкновение с «Хондой», которая также притормозила, чтобы пропустить скот, - рассказал очевидец происшествия.
В результате ДТП никто не пострадал, машины получили сильные механические повреждения. Обоим транспортным средствам потребовалось эвакуация с места ДТП.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения
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