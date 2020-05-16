 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Мая

15 Мая

Популярное

В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП

В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Автомобили получили серьёзные механические повреждения

Сегодня около 7:40  в Нурселении, в направлении села Нижняя Иволга, произошло ДТП. По словам очевидца, здесь столкнулись «Тойота Камри» и «Хонда Аккорд». Авария случилась из-за коровы, которая вышла на дорогу.

- В этот момент водитель «Тойоты» начал манёвр обгона, чтобы избежать столкновения с коровой. Он пытался вернуться на свою полосу движение и в этот момент он совершил столкновение с «Хондой», которая также притормозила, чтобы пропустить скот, - рассказал очевидец происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал, машины получили сильные механические повреждения. Обоим транспортным средствам потребовалось эвакуация с места ДТП. 




ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП
В Бурятии из-за коровы на дороге произошло ДТП
Происшествия, 16.05.2020
Автомобили получили серьёзные механические повреждения 
Улан-удэнец полоснул ножом по лицу и ограбил нового знакомого
Улан-удэнец полоснул ножом по лицу и ограбил нового знакомого
Происшествия, 16.05.2020
Парень заступился за женщину, которую тот избивал 
В Улан-Удэ грузовик смял иномарку
В Улан-Удэ грузовик смял иномарку
Происшествия, 16.05.2020
Авария случилась вчера утром 
В Бурятии не подтвердился случай повторного заболевания коронавирусом
В Бурятии не подтвердился случай повторного заболевания коронавирусом
Происшествия, 15.05.2020
К вечеру прояснилась ситуация с больной, у которой после выписки вновь оказался положительный анализ на COVID-19
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
В Бурятии лесники окружили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 15.05.2020
Лесники перекрыли пути отхода и не позволили скрыться нарушителю
Забайкалец отдал 302 тысячи букмекеру-мошеннику
Забайкалец отдал 302 тысячи букмекеру-мошеннику
Происшествия, 15.05.2020
Забайкальцы перевели мошенникам почти полумиллиона рублей
Жительнице Иркутской области фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Жительнице Иркутской области фейк о коронавирусе стоил 30 тысяч
Происшествия, 15.05.2020
Женщина написала в соцсетях о якобы подтверждённом диагнозе главврача больницы
Забайкалец при виде росгвардейцев пытался перевернуть таз с наркотиками
Забайкалец при виде росгвардейцев пытался перевернуть таз с наркотиками
Происшествия, 15.05.2020
Но мужчина не успел этого сделать, поскольку был задержан
Ангарчанку будут судить за убийство новорождённого
Ангарчанку будут судить за убийство новорождённого
Происшествия, 15.05.2020
Женщина родила в домашних условиях и избавилась от младенца
В Забайкалье скончались два пациента с коронавирусом
В Забайкалье скончались два пациента с коронавирусом
Происшествия, 15.05.2020
Всего в регионе три летальных случая, связанных с Covid-19
В Иркутской области мошенница провернула аферу с поддельным чеком
В Иркутской области мошенница провернула аферу с поддельным чеком
Происшествия, 15.05.2020
На уловку мошенницы попалась продавец текстиля

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^