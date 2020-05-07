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Забайкалец отдал мошенникам 3,5 миллиона

Забайкалец отдал мошенникам 3,5 миллиона
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Житель Борзинского района распродал своё имущество, бизнес и взял крупный кредит

В минувшую среду в отдел МВД обратился 42-летний житель Борзи, ставший жертвой мошенников.

С лета 2019 года мужчина участвовал в биржевых торгах. Заработав четыре миллиона виртуальных рублей, мужчина не смог их вывести со своего онлайн-счёта. Тогда свою помощь по телефону борзинцу предложили неизвестные лица.

Под различными предлогами, в том числе, для «размораживания» банковских ячеек и незаконных вознаграждений должностным лицам, забайкалец в течение шести месяцев перевёл на счета аферистов 3,5 миллиона рублей.

Для этого мужчина распродал своё имущество, в том числе бизнес, а также взял крупный кредит в банке.

После переводов связь с неизвестными прервалась. Спустя два месяца мужчина решил обратиться с заявлением в полицию.

По данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают владельцев счетов, на которые были переведены деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

мошенничество
 
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