Боевую гранату более чем столетней давности обнаружили во дворе
Вчера во дворе частного дома в Советском районе Улан-Удэ обнаружили гранату. Сообщение об этом поступило от жителей в полицию. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что находка – это боевая граната системы «Миллс» образца 1915 года, то есть времён Гражданской войны. На гранате были следы коррозии.
Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили.
О найденных боеприпасах гражданам необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к трагедии.
Находки такого рода в Бурятии не редкость. В апреле было сразу четыре похожих случая. Месяц назад в Гусиноозёрске, на пустыре обнаружили снаряд и запалы к гранате. 22 апреля в Улан-Удэ во время тушения травы наткнулись на снаряды без взрывчатых веществ. На следующий день в Улан-Удэ неизвестные выбросили ржавый артиллерийский снаряд прямо на дороге. В конце месяца снаряд на окраине Онохоя нашёл местный житель.
В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лес горит в Еравнинском и Бичурском районах
Новый печальный рекорд по числу заболевших за сутки побит в Бурятии
Боевую гранату более чем столетней давности обнаружили во дворе
Происшествия, 04.05.2020
В первой повреждённой машине не было батареи, а во время второй попытки сработала сигнализация
Происшествия, 04.05.2020
Он был доставлен в медучреждение
Заявления о кражах в разных районах Улан-Удэ поступили в один день
Позже он продал гаджеты
Чужой телевизор он потом продал знакомому, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь и сигареты
Сейчас продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, дотушивание локализованных очагов
Возле «Тамира» столкнулись две «Тойоты»
Виновник аварии скрылся с места происшествия
Площадь возгорания составила 23 058 га
Несчастный случай произошёл сегодня утром
Поиски мужчин осложняла непогода
Возгорание произошло вчера