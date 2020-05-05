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В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны

В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Боевую гранату более чем столетней давности обнаружили во дворе

Вчера во дворе частного дома в Советском районе Улан-Удэ обнаружили гранату. Сообщение об этом поступило от жителей в полицию. На место незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что находка – это боевая граната системы «Миллс» образца 1915 года, то есть времён Гражданской войны. На гранате были следы коррозии.

Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили.

О найденных боеприпасах гражданам необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к трагедии.

Находки такого рода в Бурятии не редкость. В апреле было сразу четыре похожих случая. Месяц назад в Гусиноозёрске, на пустыре обнаружили снаряд и запалы к гранате. 22 апреля в Улан-Удэ во время тушения травы наткнулись на снаряды без взрывчатых веществ. На следующий день в Улан-Удэ неизвестные выбросили ржавый артиллерийский снаряд прямо на дороге. В конце месяца снаряд на окраине Онохоя нашёл местный житель
граната Росгвардия история Бурятии
 
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