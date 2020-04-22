В Улан-Удэ во время тушения травы нашли снаряды





В Улан-Удэ сегодня на пустыре в микрорайоне Медведчиково при ликвидации возгорания сухой травы были обнаружены снаряды.На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии.По результатам осмотра установлено, что это разнокалиберные артиллерийские снаряды со следами коррозии, без содержания взрывчатых веществ. Более 20 идентифицированных предметов не представляют угрозу.Найденные предметы будут переданы военным сапёрам для дальнейшей утилизации, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.