В Бурятии на пустыре выбросили снаряд и запалы к гранате

На месте работали взрывотехники Росгвардии
Вчера на окраине город Гусиноозёрск, на пустыре обнаружили снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
По результатам осмотра было установлено, что это учебно-тренировочный снаряд без взрывчатых веществ.
В ходе осмотра прилегающей территории были ещё обнаружены два запала к гранате. Находки со следами коррозии. Они не представляют опасности для жизни и здоровья граждан.
Обследованные предметы переданы военным сапёрам для дальнейшей утилизации.
Он угрожал продавцу продуктового магазина
В угле для котельной колонии нашли для металлических ящика с запрещёнными предметами
На месте работали взрывотехники Росгвардии
В регионе зарегистрировано 12 случаев коронавируса
В Тарбагатайском и Заиграевском районах задержаны «чёрные лесорубы»
Мужчину ударили битой по голове и трижды пытались ударить ножом
Пламя от горящего дома едва не перекинулось на соседние постройки
Это не предел, есть ещё больные с подозрением на COVID-2019
На месте происшествия работают следователи
Молодого человека отвезли на стадион, избили и зарезали
Организаторы не смогли оплатить перевозку животных обратно в Барнаул
Также были конфискованы прицеп и бензопила
Оперуполномоченный находился неподалёку от места пожара и бросился на помощь
С начала года в столице Бурятии изъяли 143 единицы игровой техники. ВИДЕО
На месте крупного пожара идёт проливка