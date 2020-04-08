В Бурятии на пустыре выбросили снаряд и запалы к гранате





Вчера на окраине город Гусиноозёрск, на пустыре обнаружили снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.По результатам осмотра было установлено, что это учебно-тренировочный снаряд без взрывчатых веществ.В ходе осмотра прилегающей территории были ещё обнаружены два запала к гранате. Находки со следами коррозии. Они не представляют опасности для жизни и здоровья граждан.Обследованные предметы переданы военным сапёрам для дальнейшей утилизации.