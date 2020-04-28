Житель Бурятии нашёл снаряд

На днях в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии к сотрудникам вневедомственной охраны обратился местный житель. Он рассказал, что на окраине посёлка, возле дороги лежит снаряд.
Сотрудники Росгвардии и МВД оцепили территорию и вызвали сапёров.
На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Они осмотрели подозрительный предмет.
По результатам осмотра взрывотехники установили, что опасная находка является 115 миллиметровым танковым снарядом без взрывчатых веществ и угрозы не представляет, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Находка передана военным сапёрам для дальнейшей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 апреля в Улан-Удэ прямо на дороге был найден снаряд. После его осмотра сапёры пришли к выводу, что боеприпас опасности не представляет.