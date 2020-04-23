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В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд

В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд
Происшествия, 
На место выехали взрывотехники

Сегодня около 11 часов сотрудникам Росгвардии поступило сообщение об обнаружении снаряда в Улан-Удэ. Опасный предмет находится на дороге в сторону посёлка Южный.

- Сейчас сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии выехали на место. Результаты будут известны позже, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

На данный момент сотрудники ДПС перекрыли движение.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на пустыре в микрорайоне Медведчиково при ликвидации возгорания сухой травы были обнаружены снаряды. Взрывчатых веществ внутри них не оказалось.

снаряды Росгвардия
 
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