В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд

На место выехали взрывотехники
Сегодня около 11 часов сотрудникам Росгвардии поступило сообщение об обнаружении снаряда в Улан-Удэ. Опасный предмет находится на дороге в сторону посёлка Южный.
- Сейчас сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии выехали на место. Результаты будут известны позже, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
На данный момент сотрудники ДПС перекрыли движение.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ на пустыре в микрорайоне Медведчиково при ликвидации возгорания сухой травы были обнаружены снаряды
. Взрывчатых веществ внутри них не оказалось.
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