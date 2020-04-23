В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд

Сегодня около 11 часов сотрудникам Росгвардии поступило сообщение об обнаружении снаряда в Улан-Удэ. Опасный предмет находится на дороге в сторону посёлка Южный.- Сейчас сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии выехали на место. Результаты будут известны позже, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.На данный момент сотрудники ДПС перекрыли движение.

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 22 Апр 2020 в 7:49 PDT

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