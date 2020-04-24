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В Еравнинском районе Бурятии вводят режим ЧС

В Еравнинском районе Бурятии вводят режим ЧС
Происшествия, 
В районе действует два крупных лесных пожара на территории, приграничной с Забайкальским краем

В Еравнинском районе Бурятии с сегодняшнего дня вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

- На утро действовало восемь лесных пожаров. Обстановка наиболее сложная в Еравнинском, Мухоршибирском и Джидинском районах. В Еравнинском районе с сегодняшнего дня будет введён режим чрезвычайной ситуации, потому что там действуют два крупных лесных пожара на территории приграничной с Забайкальским краем. Поэтому мы создаём совместный оперативный штаб с Забайкальским краем и будем координировать силы и средства в тушении лесных пожаров, - сообщил зампред правительства.

На тушении лесных пожаров в республике задействовано более 400 человек и более 200 единиц техники. Только в Еравнинском районе пожары тушат более 200 человек и более 100 единиц техники.

- Завтра вылетаем бортом Ми-8 , который у нас находится на боевом дежурстве, в Еравнинский район, чтобы скоординировать силы и средства, которые находятся в нашей республике и в Забайкальском крае. Борт Ми-8оставляем там на боевое дежурство. Он будет перевозить с одной кромки пожара на другой наш лесной спецназ, - добавил Пётр Мордовской.

Зампред правительства по вопросам безопасности подчеркнул, что с момента введения режима самоизоляции резко возросли палы сухой травы.

Так, если в прошлом году с 30 марта по 23 апреля органы государственной противопожарной службы Бурятии и федеральной группировки 368 раз реагировали на пал сухой травянистой растительности, то в этом году – уже 503 раза.

Пётр Мордовской ещё раз призвал жителей Бурятии соблюдать особый противопожарный режим и не выжигать сухую травянистую растительность и мусор у себя на участке.

- Вся страна видит сейчас, какая беда происходит из-за выжигания сухой травянистой растительности. Вчера в Кемеровской области в четырёх населённых пунктах сгорело более 40 домов. Такая же ситуация в точности может быть и у нас… Действительно до беды очень недалеко, - предостерёг зампред.

С начала введения особого противопожарного режима в Бурятии составили 460 протоколов за несоблюдение режима, сумма наложенных штрафов достигает почти миллиона рублей.

С начала пожароопасного сезона на территории Бурятии зарегистрировано 103 лесных пожара на площади чуть более 2 тысяч гектаров. В прошлом году на эту же дату было 83 пожара, их площадь составляла чуть более 1600 гектаров.

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