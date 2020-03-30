Девушка распространила ложную информацию в одном из чатов «Вконтакте»
В Иркутской области полиция установила распространителя фейковой информации о коронавирусе.
В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, в одном из чатов «ВКонтакте» обнаружено аудиосообщение о том, что количество заражённых граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек.
В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователям Интернета.
- По данному факту проводится административное расследование. В отношении неё возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей. В ближайшее время материалы дела об административном правонарушении будут переданы в суд для привлечения гражданки к ответственности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии накануне опровергли фейковые новости об «охоте за прохожими без масок».
В Иркутской области студентка вбросила фейк о заражении коронавирусом 35 человек
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