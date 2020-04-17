ЧП произошло на набережной реки Уда
Вчера вечером в Улан-Удэ к сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны, которые несли службу в районе набережной реки Уда, обратились встревоженные прохожие. Они сообщили, что на берегу сидит женщина в неадекватном состоянии.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли к месту и на берегу увидели женщину без верхней одежды, которая что-то невнятно говорила.
Правоохранители, оценив ситуацию, стали вести с женщиной доверительную беседу, накинули на плечи кофту, вызвали скорую медицинскую помощь.
Неожиданно женщина вскочила с земли и попыталась совершить поступок, который грозил последствиями её здоровью или даже жизни. Водитель группы задержания ОВО по Улан-Удэ сержант полиции Мунко Жалсанов и старший полицейский группы задержания сержант Аюр Гомбожапов спасли женщину и оказали ей помощь.
Как удалось установить, женщина решилась на отчаянный шаг из-за сложных жизненных обстоятельств. Она даже написала прощальную записку родным, которую обнаружили под одеждой. В записке она признавалась, что любит близких, просила у них прощения.
Пострадавшую передали врачам скорой помощи, которые госпитализировали ее в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ росгвардейцы спасли неадекватную женщину
Происшествия, Фото:
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