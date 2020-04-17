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В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё девять новых больных COVID-2019 появилось за сутки

В Бурятии зарегистрировано девять новых больных коронавирусом. Накануне сообщалось о 103 случаях заражения, на утро 17 апреля их уже 112. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.

В том числе в статистику входят 26 выздоровевших и выписанных из больницы пациентов. А также две умершие женщины (одна скончалась 6 апреля, вторая  - 14 апреля). Сейчас в стационаре продолжают лечение 84 пациента.

Также на госпитализации 13 детей с COVID-19. За сутки двое детей были выписаны.

А вот число пациентов в реанимации выросло. Накануне их было пять, сегодня сообщается о шести тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. Один больной находится на аппарате ИВЛ.

На сегодня круг контактных лиц составляет 2097 человек, все лабораторно обследованы. 

Накануне стало известно, что большая часть заболевших в Бурятии - это люди, которые были в контакте с ранее заболевшими. Источником в каждом очаге является человек, прибывший из-за границы или Москвы. Прибывшие не соблюдали режим изоляции, и инфекция распространилась среди их родных и близких.
коронавирус
 
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