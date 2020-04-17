В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом

В Бурятии зарегистрировано девять новых больных коронавирусом. Накануне сообщалось о 103 случаях заражения, на утро 17 апреля их уже 112. Об этом сообщили в республиканском оперштабе.
В том числе в статистику входят 26 выздоровевших и выписанных из больницы пациентов. А также две умершие женщины (одна скончалась 6 апреля, вторая - 14 апреля). Сейчас в стационаре продолжают лечение 84 пациента.
Также на госпитализации 13 детей с COVID-19. За сутки двое детей были выписаны.
А вот число пациентов в реанимации выросло. Накануне их было пять, сегодня сообщается о шести тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. Один больной находится на аппарате ИВЛ.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2097 человек, все лабораторно обследованы.
Накануне стало известно, что большая часть заболевших в Бурятии - это люди, которые были в контакте с ранее заболевшими. Источником в каждом очаге является человек, прибывший из-за границы или Москвы. Прибывшие не соблюдали режим изоляции, и инфекция распространилась среди их родных и близких.