В Бурятии больные коронавирусом не соблюдали изоляцию

Анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекции показал, что большая часть выявленных случаев - это люди, которые были в контакте с ранее заболевшими. Источником в каждом очаге является человек, прибывший из-за границы или Москвы, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии
К сожалению, прибывшие не соблюдали режим изоляции, и инфекция распространилась среди их родных и близких.
В связи с этим, руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев обратился к жителям республики с призывом неукоснительно соблюдать режим изоляции на дому. И напомнил прибывшим из-за границы, других регионов страны с неблагополучной эпидситуацией правила изоляции в домашних условиях:
- во-первых, необходимо исключить контакты с членами своей семьи, друзьями или другими лицами на 14 дней;
Желательно прожить этот период отдельно от родных, но если такой возможности нет, то:
- следует жить в отдельной комнате;
- пользоваться одноразовой посудой или отдельной посудой, которую после использования необходимо дезинфицировать, пользоваться индивидуальными средствами гигиены;
- использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маска, спиртовые салфетки).
- не выходить из дома весь период, даже для того, чтобы купить продукты или выбросить мусор. Если живёте один, то покупку продуктов осуществлять через онлайн-доставку или попросить родственников.
Что обязательно нужно делать во время карантина?
- регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, как можно чаще дезинфицировать поверхности: дверные ручки, выключатели, телефоны и прочие предметы.
И самое важное! Как только у вас появились респираторные симптомы, необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью и вызвать врача на дом.
Как сообщал «Байкал-Daily», трое новых больных COVID-2019 выявили в Бурятии за сутки. Накануне сообщалось о 100 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом, сегодня их уже 103.
Из них 24 человека успешно завершили лечение и выписались из больницы. Два человека скончались: 73-летняя женщина умерла 6 апреля, а 86-летняя больная – 14-го апреля. В стационаре продолжают лечение 75 человек. утром сообщалось, что ещё двух пациентов доставляют на госпитализацию.