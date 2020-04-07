В Улан-Удэ из-за пала травы едва не сгорели дома

На месте крупного пожара идёт проливка
В Улан-Удэ потушили крупный пожар, высокий дым от которого видели сегодня во многих частях города. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар, возникший из-за пала травы, произошёл в посёлке Матросова
.
- По оперативным данным, сгорела трава примерно на 10 га и надворные настройки на трёх участках. Отстояли два жилых дома. Угроза перехода на жилые дома снята, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте проводится проливка.
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На месте крупного пожара идёт проливка
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