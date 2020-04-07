Крупный пожар тушат в Улан-Удэ





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Улан-Удэ. Бурятия. Байкал (@buryatia_online) 6 Апр 2020 в 11:54 PDT



В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили, что происшествие случилось в посёлке Матросова.



- Предварительно, произошёл пал травы с переходом на надворные постройки, - уточнили представители МЧС.



Совсем недавно Гринпис призывал власти Бурятии полностью запретить профилактические весенние отжиги травы. Экологи называют подобные действия «безумием», которое грозит крупными пожарами.

В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили, что происшествие случилось в посёлке Матросова.- Предварительно, произошёл пал травы с переходом на надворные постройки, - уточнили представители МЧС.Совсем недавно Гринпис призывал власти Бурятии полностью запретить профилактические весенние отжиги травы. Экологи называют подобные действия «безумием», которое грозит крупными пожарами.

Сегодня около 15 часов дня улан-удэнцы увидели густой дым от пожара.- Горит где-то в районе Матросова или Площадки. Дыма много, он чёрный, а, значит, пожар не потушен, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.