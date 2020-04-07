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Крупный пожар тушат в Улан-Удэ

Крупный пожар тушат в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:buryatia_online
Густой чёрный дым видно из разных частей Улан-Удэ

Сегодня около 15 часов дня улан-удэнцы увидели густой дым от пожара.

- Горит где-то в районе Матросова или Площадки. Дыма много, он чёрный, а, значит, пожар не потушен, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.



В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили, что происшествие случилось в посёлке Матросова.

- Предварительно, произошёл пал травы с переходом на надворные постройки, - уточнили представители МЧС.

Совсем недавно Гринпис призывал власти Бурятии полностью запретить профилактические весенние отжиги травы. Экологи называют подобные действия «безумием», которое грозит крупными пожарами. 
пожар
 
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