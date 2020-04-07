Крупный пожар тушат в Улан-Удэ

Густой чёрный дым видно из разных частей Улан-Удэ
Сегодня около 15 часов дня улан-удэнцы увидели густой дым от пожара.
- Горит где-то в районе Матросова или Площадки. Дыма много, он чёрный, а, значит, пожар не потушен, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.
В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили, что происшествие случилось в посёлке Матросова.
- Предварительно, произошёл пал травы с переходом на надворные постройки, - уточнили представители МЧС.
Совсем недавно Гринпис призывал власти Бурятии полностью запретить профилактические весенние отжиги травы. Экологи называют подобные действия «безумием», которое грозит крупными пожарами.
Густой чёрный дым видно из разных частей Улан-Удэ
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