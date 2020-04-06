Следователи не выявили криминальный характер инцидента
5 апреля в помещении изолятора временного содержания отдела полиции «Агинский» Забайкальскому краю обнаружено тело 19-летнего молодого человека без признаков насильственной смерти. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство отдела полиции, в котором произошёл инцидент. Также опрошены сотрудники полиции, дежурившие в изоляторе временного содержания. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы.
- К настоящему моменту фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено. В ходе проверки следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям или бездействию полицейских, приведших к смерти мужчины в помещении отдела полиции, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье в отделе полиции нашли мёртвого парня
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Председатель МЖК обвиняется в подкупе и отмывании имущества
Гаджеты она успела продать
Следователи не выявили криминальный характер инцидента
Девушка отобрала телефон в гостях у знакомой
Он убил свою сожительницу и пытался расправиться с её сестрой
В период самоизоляции на дорогах резко сократился транспорт
Это первый зарегистрированный случая смерти от коронавируса в Сибири
У женщины имеются тяжёлые сопутствующие заболевания
Заболевшие люди приехали из Москвы, США, Армении
Девочка была в детском удерживающем устройстве
В Иркутской области создали карту заражёния коронавирусом
Ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей
Она украла микроволновую печь и DVD-проигрыватель
У мужчины обнаружили марихуану
Мужчина ушёл из дома ещё в начале февраля