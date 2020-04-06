В Забайкалье в отделе полиции нашли мёртвого парня

Следователи не выявили криминальный характер инцидента



5 апреля в помещении изолятора временного содержания отдела полиции «Агинский» Забайкальскому краю обнаружено тело 19-летнего молодого человека без признаков насильственной смерти. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.



Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство отдела полиции, в котором произошёл инцидент. Также опрошены сотрудники полиции, дежурившие в изоляторе временного содержания. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы.



- К настоящему моменту фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено. В ходе проверки следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям или бездействию полицейских, приведших к смерти мужчины в помещении отдела полиции, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

