Женщина находится в областной инфекционной больнице
В Иркутской областной инфекционной клинической больнице находится пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила 27 марта исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на заседании оперативного штаба.
- Два теста лабораторных исследований у шестидесятидвухлетней женщины дали положительный результат. Но он считается сомнительным до тех пор, пока не будет готов третий тест. Завтра материал для исследования направят в Новосибирск, - подчеркнула она.
Окончательный результат анализа на коронавирус станет известен 28 марта.
- Сейчас наша задача выявить всех, кто мог контактировать с этой женщиной. По предварительным данным это около 180 человек, включая пассажиров самолёта, которым она прилета, а также родственников, - подчеркнул Исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.
На самоизоляции в Иркутской области находится 6 тысяч 247 человек. Проведено 2 тысячи 897 тестирований.
Игорь Кобзев отметил, что с 28 марта вся страна уходит на выходные до 5 апреля. Работают только предприятия непрерывного цикла, жизнеобеспечения, безопасности, медики, а также органы власти всех уровней. Часть сотрудников переводится на удалённую работу в течение этой недели.
- С 28 марта закрываются все предприятия общепита: столовые, буфеты, кафе, рестораны. Надо понимать, что длинные выходные объявлены в стране не для развлечений! Это попытка снизить темпы распространения вируса. Нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить распространения болезни. Призываю всех, у кого есть возможность, оставаться в эти дни дома. Не подвергать риску себя и своих близких, - сказал глава региона.
В Бурятии число больных коронавирусом выросло до восьми человек. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.
У жительницы Иркутской области заподозрили коронавирус
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