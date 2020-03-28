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У жительницы Иркутской области заподозрили коронавирус

У жительницы Иркутской области заподозрили коронавирус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина находится в областной инфекционной больнице

В Иркутской областной инфекционной клинической больнице находится пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила 27 марта исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева на заседании оперативного штаба.

- Два теста лабораторных исследований у шестидесятидвухлетней женщины дали положительный результат. Но он считается сомнительным до тех пор, пока не будет готов третий тест. Завтра материал для исследования направят в Новосибирск, - подчеркнула она.

Окончательный результат анализа на коронавирус станет известен 28 марта.

- Сейчас наша задача выявить всех, кто мог контактировать с этой женщиной. По предварительным данным это около 180 человек, включая пассажиров самолёта, которым она прилета, а также родственников, - подчеркнул Исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

На самоизоляции в Иркутской области находится 6 тысяч 247 человек. Проведено 2 тысячи 897 тестирований.

Игорь Кобзев отметил, что с 28 марта вся страна уходит на выходные до 5 апреля. Работают только предприятия непрерывного цикла, жизнеобеспечения, безопасности, медики, а также органы власти всех уровней. Часть сотрудников переводится на удалённую работу в течение этой недели.

- С 28 марта закрываются все предприятия общепита: столовые, буфеты, кафе, рестораны. Надо понимать, что длинные выходные объявлены в стране не для развлечений! Это попытка снизить темпы распространения вируса. Нужно сделать все необходимое, чтобы не допустить распространения болезни. Призываю всех, у кого есть возможность, оставаться в эти дни дома. Не подвергать риску себя и своих близких, - сказал глава региона.

В Бурятии число больных коронавирусом выросло до восьми человек. Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.

Иркутская область коронавирус
 
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