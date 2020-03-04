Улан-удэнец украл в гимназии 100 долларов

Также вор прихватил дешёвый радиоприёмник



В Улан-Удэ осудили мужчину, который совершил кражу в Российской гимназии №59.



24 сентября 2019 года около 16 часов мужчина украл из подсобки в гимназии портативный радиоприёмник стоимостью 700 рублей и денежную купюру номиналом 100 долларов США (по курсу на тот день 6,3 тысячи рублей).



Подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения.



В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины мужчиной, раскаяние в содеянном, молодой возраст и посредственную характеристику по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.



Вору назначены обязательные работ сроком 120 часов.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

