Также вор прихватил дешёвый радиоприёмник
В Улан-Удэ осудили мужчину, который совершил кражу в Российской гимназии №59.
24 сентября 2019 года около 16 часов мужчина украл из подсобки в гимназии портативный радиоприёмник стоимостью 700 рублей и денежную купюру номиналом 100 долларов США (по курсу на тот день 6,3 тысячи рублей).
Подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины мужчиной, раскаяние в содеянном, молодой возраст и посредственную характеристику по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Вору назначены обязательные работ сроком 120 часов.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Улан-удэнец украл в гимназии 100 долларов
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