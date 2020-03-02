Грузовик вёз пиломатериалы
Накануне, 1 марта, в пригороде Улан-Удэ произошло ДТП. Около 15.00 в селе Нижняя Иволга перед пешеходным переходом микрогрузовик, гружённый пиломатериалом, столкнулся с «Тойотой Саксид».
Легковой автомобиль, в свою очередь, остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода.
Пострадавших в результате аварии нет.
В пригороде Улан-Удэ столкнулись микрогрузовик и легковушка
Происшествия, Фото:
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